برلماني أوروبي: المخططات الأمريكية ضد سورية فشلت

العالم - سوريا

وكتب أوهريك على موقعه على فيسبوك أن الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق مخططاتها في سورية بشكل مماثل لإخفاقها في فيتنام والعراق وليبيا كما منيت بالهزيمة أيضاً في أفغانستان مشدداً على ضرورة قبولها المهاجرين الأفغان لأنها هي التي تسببت بتخريب بلادهم.

من جهته أكد النائب في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها أن الولايات المتحدة تخوض منذ عشرات السنين الحروب باسم حقوق الإنسان الأمر الذي أدى إلى تخريب دول بكاملها والتسبب بمقتل مئات الآلاف ويجب العمل على إيقاف ذلك.

وأضاف بلاها على موقعه على فيسبوك إن الجميع الآن يشاهدون انتهاء العصر الأمريكي في حين تتقدم الصين وروسيا نحو الأمام مؤكداً أن صبر العالم نفد من الحروب والممارسات الأمريكية.