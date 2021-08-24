الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

برلماني أوروبي: المخططات الأمريكية ضد سورية فشلت

برلماني أوروبي: المخططات الأمريكية ضد سورية فشلت
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا ميلان اوهريك فشل وإخفاق المخططات الأمريكية ضد سورية.

العالم - سوريا

وكتب أوهريك على موقعه على فيسبوك أن الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق مخططاتها في سورية بشكل مماثل لإخفاقها في فيتنام والعراق وليبيا كما منيت بالهزيمة أيضاً في أفغانستان مشدداً على ضرورة قبولها المهاجرين الأفغان لأنها هي التي تسببت بتخريب بلادهم.

من جهته أكد النائب في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها أن الولايات المتحدة تخوض منذ عشرات السنين الحروب باسم حقوق الإنسان الأمر الذي أدى إلى تخريب دول بكاملها والتسبب بمقتل مئات الآلاف ويجب العمل على إيقاف ذلك.

وأضاف بلاها على موقعه على فيسبوك إن الجميع الآن يشاهدون انتهاء العصر الأمريكي في حين تتقدم الصين وروسيا نحو الأمام مؤكداً أن صبر العالم نفد من الحروب والممارسات الأمريكية.

روابط ذات صلة

بشار الجعفري: يجب اطلاع مجلس الأمن على الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية الهدنة

رئيس البرلمان السوري: يجب نقل معاناة السوريين للرأي العام الأوروبي

شاهد: بدء الترتيبات لخروج اول دفعة من مسلحي درعا الى ادلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حركة حماس: الغارات الأخيرة على غزة دليل على تخبط الاحتلال

الصومال.. 18 قتيلا في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب

الامم المتحدة: ارتفاع أسعار الأغذية في سورية 102 بالمئة خلال عام

بالفيديو.. تشييع جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

كويتي يقتل والدة زوجته بعد مطاردة في الشارع

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-08-2021