كويتي يقتل والدة زوجته بعد مطاردة في الشارع

العالم - الکویت

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إنّ أفراد المباحث الجنائية ضبطوا المتهم في صحراء منطقة الوفرة (على الحدود السعودية مع الكويت) بعد تمشيط المنطقة، و"جارٍ التحقيق معه لكشف جميع ملابسات الجريمة".

وبحسب الصحيفة، فإنّ المتهم مواطن كويتي ويبلغ 47 عاماً، وأقدم على قتل عمّته، البالغة من العمر 68 عاماً، بـ 3 رصاصات حين كانت على متن سيارة بصحبة ابنتها.

وأشارت "القبس" إلى أنّ المتهم من أرباب السوابق، وسبق أن تم التحقيق معه بشبهة تبنيه أفكاراً متطرفة ومحاولة الانضمام إلى تنظيمات إرهابية في دولة عربية مجاورة.

يذكر أنّ العنف ضد المرأة شهد تصاعداً في الكويت، إذ تعرض عدد كبير من النساء الكويتيات، العام الماضي، إلى القتل إما على يد أقربائهن أو على يد غرباء يلاحقونهن ويتحرشون بهن في الشوارع.

وكانت جمعيات النفع العام في الكويت، من بينها جمعيات مختصّة بشؤون المرأة، وتيارات سياسية، ونقابات عمّالية واتحادات طالبية، قامت بحراك واسع، في مايو/أيار الماضي، لإيقاف ما وصفوه بـ"الاعتداءات المتكرّرة على النساء وحماية النساء والضحايا"، وسدّ فجوات الخلل المؤسسي الذي أدى إلى تصاعد العنف ضدّ المرأة.

وصدر بيان مفصّل بعنوان "بيان المرأة"، قُدّمت فيه اقتراحات، أبرزها تفعيل قوانين العنف الأسري وفتح وتشغيل دور الإيواء والشروع في استقبال النساء المعنّفات وتخصيص ونشر أرقام تسهّل على النساء الشكوى بسرية تامة، سواء المعنّفات أو الشاهدات، مع ضمان الحماية لهنّ.