العراق.. مفوضية الانتخابات تكمل الاستعدادات وتصاعد الحملات الدعائية

العالم - خاص بالعالم

وعلى قدم وساق يواصل مرشحو الكتل السياسية إجتماعاتهم ولقاءاتهم لحث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات التشريعية المرتقبة.. مفوضية الإنتخابات تقول بأنها قد أكملت كافة إستعداداتها الفنية والتحضيرية لإجراء الإنتخابات رغم تشكيك كتل وأحزاب سياسية بموعد إجراءها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وقال عضو مجلس النواب العراقي كاطع الركابي لقناة العالم: اصرار الحكومة والمفاوضية وكل الاطراف والكتل السياسية وخاصة اللقاءات الاخيرة التي تمت بين الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل السياسية والاحزاب اقروا بأن الانتخابات يجب ان تكون في 10/10/2021 لأن تأخير الانتخابات عن موعدها سيوصلنا الى مرحلة لا نهاية لها.

تصاعد الحملات الدعائية للمرشحين لاقى تفاعلا شعبيا وجماهيريا في مناطق مختلفة من العراق في التوجه الإنتخابي من خلال حضورهم وتفاعلهم مع الندوات التي أخذ يعقدها المرشحون، فيما ذهبت تحليلات المراقبين للشأن السياسي الى أهمية شفافية عمل مفوضية الانتخابات ولجان المراقبة بما يساعد على انجاح العملية الانتخابية المرتقبة.

وقال المحلل السياسي هيثم الخزعلي لقناة العالم: أعتقد ان المفوضية قادرة على اجراء الانتخابات في الوقت المحدد وهي أجرت تجربتين من اجل محاكاة عملية الانتخابات والتأكد من صدقيتها، موضوع التشكيك بالمفوضية في كل انتخابات تحدث خروقات.

فيما قال المحلل السياسي حسين الكناني لقناتنا: أعتقد من خلال الاجراءات واصرار بعض الكتل والشخصيات وتحديد موعد من قبل المفوضية اظن الامور ذاهبة الى اجرائها في الوقت الذي تم تحديده مع العلم ان هناك جهات كبيرة ومهمة قاطعت اجراء الانتخابات وهذا يؤشر على ان هناك رغبة من هذه الكتل بتأجيلها وعدم واجرائها في الوقت الذي تم تحديده.

حتى الآن لاتوجد علامة فارقة تميز الدورة الإنتخابية الحالية عن سابقاتها لا من ناحية الإستعداد ولا من ناحية التحضير، لكن المميز فيها هو الإنسحابات المفاجئة من التنافس الإنتخابي كإنسحاب التيار الصدري غير المتوقع.