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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز: بايدن أبلغ مجموعة السبع بأن من المحتمل تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان
محافظ البنك المركزي اليمني: مستعدون لخوض أي مفاوضات من شأنها أن تفضي إلى تحييد الاقتصاد وخفض المعاناة الانسانية في اليمن
محافظ البنك المركزي اليمني: ايرادات النفظ الخام اليمني تغذي الاقتصاد السعودي
محافظ البنك المركزي اليمني: ايرادات النفظ الخام اليمني تغذي الاقتصاد السعودي
محافظ البنك المركزي اليمني هاشم اسماعيل: العدو الأميركي يريد وقف الحرب قبل أن يوقف حصاره على اليمن
محافظ البنك المركزي اليمني: كلما قام الجانب الأميركي باستهداف اقتصاد اليمن سنرد عليه ونمتلك أوراق قوة لنتحول من الموقف الدفاعي إلى الهجومي
سورية... الجيش السوري يستعد لمواجهة الاعمال العسكرية في محافظة درعا
مراسل العالم: فتح الطرقات لمغادرة المسلحين باتجاه شمال سورية يأتي تنفيذاً لتطبيق بنود الاتفاق السلمي للمقترح الذي حدد من قبل الجانب الروسي
مراسل العالم: السلطات السورية تفتح الطرقات لخروج الدفعة الأولى من المسلحين من درعا البلد وطريق السد والمخيم باتجاه الشمال السوري
معتصم سمارة: "اسرائيل" تشهد صراعات بين العلمانيين والمتدينين
رويترز: بايدن أبلغ مجموعة السبع بأن من المحتمل تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان
الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.