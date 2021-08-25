قائد عسكري: تواجد الاسطول الايراني في المحيط الاطلسي تحدٍ للاميركيين

العالم - ايران

وقال العميد كاوياني في تصريح له الثلاثاء خلال مراسم افتتاح مسابقات السباحة في اطار كاس البحر ضمن الالعاب العسكرية الدولية في ميناء انزلي بمحافظة كيلان شمال ايران: لقد شهدنا خلال الاشهر الاخيرة تواجدا لافتا لاسطول الجمهورية الاسلامية الايرانية في المحيط الاطلسي في تحدٍ للاميركيين.

واكد بان القوة البحرية للجيش والحرس الثوري ظهرتا باقتدار في المنطقة واضاف: ان القوة البحرية الايرانية القوية اليوم ليست فقط حافظة للامن والسلام في بحر قزوين بل ان اسطول الجنوب ايضا له تواجد لافت في شمال المحيط الهندي وسائر المياه الدولية.

واشار الى الحضور المقتدر للقوة البحرية الايرانية في بحر الشمال وخليج فنلندا الى جانب القوة البحرية الروسية في الاحتفال بذكرى تاسيسها وكذلك في البحر الابيض المتوسط واضاف: ان مجموعة من القوة البحرية للجيش الايراني تعبر الان قناة السويس وقد اثبتنا بان ما يتحدث عنه الكيان الصهيوني الغاصب هو كلام فارغ ولا اساس له.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم هي محور استقرار المنطقة وتمكن من حفظ وتوفير الامن في الممرات المائية الرئيسية واضاف: ان القوة البحرية الايرانية قوة كبرى وموثرة في المنطقة كما ان مشروع التخويف من ايران واجراءات الحظر القصوى من قبل اميركا والدول الغربية قد عفى عليه الزمن.

واكد الادميرال كاوياني: انه علينا الا نسمح للاجانب والذين يسعون وراء الاستبداد في المنطقة من ان يفتحوا لانفسهم موطئ قدم هنا.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار الى ان مسابقات الغوص تجري المنطقة البحرية الثالثة في سواحل مكران جنوب ايران وشمال المحيط الهندي فيما تجري مسابقات السباحة باستضافة محافظة كيلان في سواحل بحر قزوين شمال ايران.

يذكر ان الدورة السادسة للالعاب العسكرية الدولية تجري غالبيتها باستضافة روسيا فيما تجري سائر المسابقات في دول اخرى منها ايران التي تنظم مسابقة كاس البحر (السباحة في سواحل بحر قزوين والغوص في سواحل مكران وشمال المحيط الهندي) وكذلك مسابقة خبراء نيران المدفعية في اصفهان.