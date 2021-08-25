مستجدات العدوان السعودي على اليمن 

العالم - اليمن

وافاد موقع المسيرة نت انه في الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد الخروقات 309 خروق لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتضمنت الخروقات 3 غارات للطيران التجسسي وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والجاح والفازة والجبلية والدريهمي، و 10 خروقات بقصف مدفعي لعدد 54 قذيفة و 271 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وفي صعدة إصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه.

وفي مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 14 غارة على مديرية صرواح و3 غارات على مديرية رحبة.