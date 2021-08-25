وزير "إسرائيلي" يدعو الى الحوار المباشر مع حماس

العالم - فلسطين

وأضاف فريج في لقاء مع إذاعة عبرية، إن خيار الدخول في حملة عسكرية مع حماس وقطاع غزة، يجب أن يكون الملاذ الأخير.



وشدد على أننا بحاجة لفهم كيفية تفكيك الضغط الحالي في قطاع غزة، والتفكير بشجاعة خارج الصندوق وفهم كيفية حل الأمور".

وتأتي تصريحات فريج، عقب تداعيات اعتداء الاحتلال، على فعاليات إحياء ذكرى حرق المسجد الأقصى، على المنطقة الفاصلة في قطاع غزة، والتي أصيب فيها عشرات الفلسطينيين.

وخلال الفعاليات، رد شبان من قطاع غزة، على جنود الاحتلال، وأصابوا أحد العناصر بالرصاص ما أدى إلى تعرضه لإصابات وصفت بالمميتة، وعقب ذلك قامت مقاتلات للاحتلال، بقصف مواقع للمقاومة في القطاع.

وأقدمت مصر على إغلاق معبر رفح، في خطوة أشار مراقبون إلى أنها ترتبط بحالة التصعيد على القطاع.