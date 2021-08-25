الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
١٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير "إسرائيلي" يدعو الى الحوار المباشر مع حماس

وزير
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال، وعضو الكنيست من فلسطيني 84 عن حزب ميرتس، عيساوي فريج، إن هناك حاجة للحديث مع حركة حماس، مباشرة، وليس من تحت الطاولة.

العالم - فلسطين

وأضاف فريج في لقاء مع إذاعة عبرية، إن خيار الدخول في حملة عسكرية مع حماس وقطاع غزة، يجب أن يكون الملاذ الأخير.

وشدد على أننا بحاجة لفهم كيفية تفكيك الضغط الحالي في قطاع غزة، والتفكير بشجاعة خارج الصندوق وفهم كيفية حل الأمور".

وتأتي تصريحات فريج، عقب تداعيات اعتداء الاحتلال، على فعاليات إحياء ذكرى حرق المسجد الأقصى، على المنطقة الفاصلة في قطاع غزة، والتي أصيب فيها عشرات الفلسطينيين.

وخلال الفعاليات، رد شبان من قطاع غزة، على جنود الاحتلال، وأصابوا أحد العناصر بالرصاص ما أدى إلى تعرضه لإصابات وصفت بالمميتة، وعقب ذلك قامت مقاتلات للاحتلال، بقصف مواقع للمقاومة في القطاع.

وأقدمت مصر على إغلاق معبر رفح، في خطوة أشار مراقبون إلى أنها ترتبط بحالة التصعيد على القطاع.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حركة حماس: الغارات الأخيرة على غزة دليل على تخبط الاحتلال

مسؤول إسرائيلي: "نحن بحاجة لاغتيال السنوار"!

الدوائر الأمنية الإسرائيليّة: حماس تستعد لخوض جولة أخرى من المواجهة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. نشوب حريق هائل بمستودع في دبي

عائلة بريطانية تتفاجأ بهبوط توم كروز بمروحيته في حديقتهم!

بالفيديو.. سلحفاة نباتية تتحدى المألوف بافتراسها طائرا صغيرا!

بطء التلقيح ضد كورونا سيكبد الاقتصاد العالمي رقما خياليا من المليارات

القاضية عون تصدر بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق رياض سلامة

"علامات حمراء" تشير إلى أن الكبد "متندب" بشكل دائم