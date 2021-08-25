هاشتاغ.. لا للاحتلال البريطاني للمهرة + فيديو

العالم - اليمن

وأقام اليمنيون فعاليات احتجاجية رفضا للاحتلال البريطاني، مؤكدين على ضرورة مواجهة أي احتلال من أية دولة كان.

حركة انصار الله من جانبها أكدت أن القوات البريطانية في المهرة أو غيرها هي قوات احتلال.. فالمتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام أكد أن التعامل مع هذه القوات سيكون على أساس أنها قوات احتلال.

#لا­­_للاحتلال­­_البريطاني.. هاشتاغ حصد الكثير من التغريدات، منها هذه التغريدة التي نشرها "أبو سهيل" وفيها: لا اليد الحديدية ولا العصا الغليظة يمكن أن تخيفنا أبداً، لأن الله سبحانه أوجب علينا أن لا نخاف غيره.. أوجب علينا أن لا نخشى سواه.

"عبدالله الحنبصي" بدوره غرد: بريطانيا والغرب يفقدون مصداقیتهم في منطقة الشرق الأوسط .

أما "عبد الرحمن بادر" فكتب: لن نرضى أو نتنازل بشبر واحد من الأرض اليمنية، فهي محرمة على الغزاة وإن طال احتلاله.. فاليمن مقبرة الغزاة إن كنت جاهل، والمحتل اللي ما تعَلَّمْ من تجربته السابقة سينتهي بالثانية بإذن الله، ومقابر البريقة والتواهي مصير حتمي لكل محتل، سنُفْهِمُكُم إياها أن لم تفهموها.

وإلى "عمار أحمد" الذي علق: دول العدوان على اليمن نفذت مهمتها في احتلال السواحل اليمنية والمحافظات النفطية وتسليمها لقوات بريطانية وأميركية.. بات واضحا وجليا أن المعتدين يسعون إلى نهب الثروات، فلا وجود لشرعية أو غيرها في قاموسهم.. يجب دحر المعتدين.

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