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إجلاء القوات الأمريكية والأجنبية ومجلس حكم طالبان

الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

كيف بدت صورة الفوضى بإجلاء القوات الأمريكية والراغبين بمغادرة كابول؟

العالم - مع الحدث

ماذا يعني عدم حسم الموعد النهائي والتباين بين البنتاغون والخارجية الأمريكية؟ كيف ستتعامل طالبان مع تمديد فترة الإجلاء لما بعد 31 من اغسطس؟ ما أهمية توجّه الحركة لتعيين مجلس حكم من 12 شخصية بلا رئيس أو أمير؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الاكاديمي والمتخصص في العلاقات الدولية، د. نبيل سرور، والاستاذ الجامعي والمتخصص بالشؤون الروسية د. نزار بوش، ومدير التحالف الشرق اوسطي للديموقراطية توم حرب.

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