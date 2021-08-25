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فيديوغرافيك: فلسطين.. قبلة الجزائر السياسية

الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بارتكاب أعمال عدائية وغير ودية ضدها. في المقابل أعربت الخارجية المغربية عن أسفها لقرار الجزائر، وأبدت رفضها لما أسمتها المبررات الزائفة والعبثية التي انبنى عليها القرار الجزائري.

مزيد من التفاصيل في الفيديو المرافق للخبر...

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