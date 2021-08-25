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اعتقال متهمين اثنين بالارهاب في بغداد

اعتقال متهمين اثنين بالارهاب في بغداد
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، عن اعتقال متهمين اثنين بالارهاب في بغداد.

العالم-العراق

وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضافت "القي القبض على المتهم الاول من قبل سيطرة شاطئ التاجي والقي القبض على المتهم الثاني من قبل سيطرة التاجي"، مشيرة الى أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه بتفعيل حاسبة المطلوبين ضمن عموم سيطرات ومداخل العاصمة واثمرت هذه التوجيهات في القاء القبض على عدد كبير من المتهمين بينهم مطلوبون وفق قضايا ارهاب".

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