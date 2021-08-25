الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأوروبي يجمد المساعدات لأفغانستان

الاتحاد الأوروبي يجمد المساعدات لأفغانستان
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تجميد المساعدات الاقتصادية الأوروبية لأفغانستان حتى تظهر "طالبان" نواياها.

العالم - اوروبا

وقالت فون دير لاين خلال الاجتماع الافتراضي لمجموعة "السبع الكبار"، يوم الثلاثاء، إن "المساعدات الاقتصادية لأفغانستان مجمدة الآن وستبقى مجمدة حتى تظهر حكومة "طالبان" نواياها".

وأوضحت فون دير لاين أن المساعدات ستكون مشروطة بالالتزام بحقوق الإنسان والحقوق الأساسية".

وأضافت أنه "كان من المقرر تخصيص مليار يورو لأفغانستان خلال السنوات السبع المقبلة. وهذه المساعدات مجمدة حتى نحصل من "طالبان" ضمانات التزامها بشروط".

يذكر أن قمة مجموعة "السبع الكبار" عقدت بمبادرة بريطانيا يوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو لبحث التطورات في أفغانستان وموقف دول المجموعة وسياساتها تجاه نظام "طالبان" الجديد في البلاد.

روابط ذات صلة

طالبان تعلق على مواقف قمة "مجموعة السبع"

فرنسا: أولوية مجموعة السبع هي قطع علاقة طالبان بالإرهاب

شاهد.. الدول السبع تدرس الاعتراف رسمياً بطالبان

افغانستان نموذج لخيبة عملاء اميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان :مصادرة أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب

سوريا: درجات الحرارة إلى ارتفاع وأجواء صيفية عادية

عودة مسار تشكيل الحكومة اللبنانية إلى التجاذب

عودة الخلافات بين آل الحريري في صيدا

الفيضانات تودي بحياة 13 شخصا في غرب فنزويلا

اللافي يبحث اليوم في المغرب الانتخابات ومؤتمر دعم استقرار ليبيا