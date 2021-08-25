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بينيت يتحدى العالم ويعلن بصراحة رفضه لاقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان

بينيت يتحدى العالم ويعلن بصراحة رفضه لاقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية وأنه سيواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

العالم - الاحتلال

ووصل بينيت فجر اليوم الاربعاء للولايات المتحدة وسيلتقي اليوم مع وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان.

وتحدث بينيت عن الحاجة إلى تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران ، بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول العربية ، مضيفًا أن "إسرائيل هي ركيزة للاستقرار ومستعدة للقيام بعملها للحفاظ على منطقة أكثر أمانًا" حسب زعمه.

وصرح بينيت في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لن يحل في المستقبل القريب ، لكنه أضاف أنه لن يقدم خطة لضم أجزاء كبيرة الضفة الغربية ولن نوقع اتفاق سلام مع الفلسطينيين".

وبحسب بينيت ، فإن محادثات السلام لن تتم في الحكومة الحالية . وأضاف أنه يعارض بشدة اقامة دولة فلسطينية.. ولن تحل الصراع المستمر منذ 130 عاما هنا في اسرائيل ".

وأضاف بينيت: "هذه الحكومة لن تقوم بضم اراض أو إقامة دولة فلسطينية ، الجميع متفق على ذلك. أركز على إيجاد حل وسط ، والتركيز على ما يمكننا الاتفاق عليه".

وقال بينيت إنه سيواصل سياسة توسيع المستوطنات: "إسرائيل ستستمر في السياسة المعيارية للنمو الطبيعي". رافضا في الوقت نفسه المخططات الأمريكية لإعادة فتح القنصلية في القدس.وقال بينيت "القدس عاصمة إسرائيل وليست عاصمة شعوب أخرى" حسب زعمه.

كما قال بينيت إن الحصار المفروض على قطاع غزة سيبقى حصارًا على حماس ، مضيفًا أنه سيكون على استعداد لشن عملية عسكرية أخرى في قطاع غزة.

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بينيت يتحدى العالم ويعلن بصراحة رفضه لاقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان

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