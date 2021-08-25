أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 25 أغسطس 2021

العالم - الصحافة الايرانية

كيهان ..

المحطة الاأخيرة لمداولات مجلس الشورى لمنح الثقة للوزراء المقترحين و ترقب تشكيل الحكومة الجديدة .

اطلاعات ..

مشاورات خاصة لرفع التجميد عن الأموال الإيرانية في مصارف اليابان وكوريا الجنوبية .

ايران ..

إستشهاد تسعة وسبعين طفلا فلسطينيا على يد القوات الصهيونية في ثمانية أشهر .

جوان ..

سبع هجمات في يوم واحد على قوافل لوجستية للقوات الأمريكية في العراق .

ابتكار..

الكرملين يتحدث عن إجراء بوتين وبايدن مشاورات هاتفية قبيل سقوط العاصمة الأفغانية كابول .

ابرار ..

منظمة الأمم المتحدة تبدي قلقها العميق إزاء إحتمال شن حركة طالبان هجوما على وادي بنجشير .

جمهوري اسلامي..

جبهة المقاومة الوطنية في بنجشير تستعد لخوض معركة حاسمة مع طالبان .

حمايت ..

نتائج إستطلاع للرأي بأمريكا تعكس عدم تأييد غالبية المستطلعين لترشح بايدن وترامب في لإنتخابات 2024 .

رسالت ..

إجتماع مجموعة السبع حول أفغانستان .. عندما يعد المجرم وصفة لضحيته .

سياست روز ..

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو .. تركيا لن تفتح أبوابها أمام اللاجئين الأفغان .

قدس ..

الرئيس التونسي قيس سعيد يمدد تجميد البرلمان وإلغاء الحصانة القضائية للنواب .

مردم سالاري ..

مخاوف دولية من سيناريو لتفجير الأوضاع بالمنطقة عبر رهان على تشكيل إمارة بأفغانستان .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

ايران...

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( قلق دولي من تعنت البيت الأبيض وتهديدات طالبان) ..

مع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الامريكية من افغانستان, يواجه الرئيس الامريكي ضغوطا كبيرة من مستشاريه ومن مجموعة السبع الصناعية لاتخاذ موقف صلب ازاء طالبان لتمديد هذه المهلة ..

"إن الأمور قد تاخذ طابعا خطيرا بعد رفض طالبان أي طلب تمديد لهذه المهلة التي ستنتهي بنهاية هذا الشهر"

وخطورة الامر تكمن في ان وقوع اي احتكاك محتمل سواء اكان عرضيا ام متعمدا كفيل باشعال نيران مواجهة مفتوحة في كابول بين الاف الجنود الامريكيين ومقاتلي طالبان, فادارة بايدن ارسلت تعزيزات كبيرة من الجنود الامريكيين الى مطار كابول خلف مقولة تنظيم عمليات اجلاء الاف الرعايا الامريكيين وكذلك الافغان المتعاونين مع القوات الامريكية واسرهم, الامر الذي رفع تعداد القوات الامريكية الى ستة الاف جندي في مطاركابل ومحيطه اي وجها لوجه مقابل طالبان المتحفزة .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات سلطت الضوء في تقرير لها على اذعان محافل اعلامية بفلسطين المحتلة من ان ( حزب الله وسع الردع للبحر الأبيض المتوسط ) وكتبت الصحيفة ..

انعكاسات التحذيرات التي اطلقها السيد حسن نصر الله من مغبة اي عمل عدواني قد يستهدف الناقلات الايرانية التي تحمل وقودا الى لبنان, ما زالت تتفاعل في فلسطين المحتلة .. وترى اوساط اعلامية بتل ابيب ..

"أن تحذيرات الأمين العام لحزب الله وسعت دائرة معادلة الردع من جنوب لبنان لتصل للبحر الأبيض المتوسط"

وهنك رؤية باتت تتحول الى شبه قناعة في اوساط اعلامية سياسية بتل ابيب تقول ان تحذيرات السيد حسن نصر الله جعلت الكيان الصهيوني وامريكا يترددان في القيام باي تحرك لاعتراض طريق هذه الناقلات او لعرقلة مسارها.

جوان ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة جوان في مقالها ( أمريكا وحلفاؤها وراء إبرام صفقة مع طالبان )..

هناك غموض كبير يلف الموقف الامريكي ازاء حركة طالبان الافغانية, فادارة بايدن دأبت على التاكيد بأن موضوع التباحث او الاعتراف بحركة طالبان غير مطروح ومرهون بمواقفها وما ستفعله بعد تشكيل حكومة, لكن هناك انباء عن لقاء سري رفيع بين الطرفين.

"صحف ومحافل أمريكية أزاحت الستار عن لقاء سري بين رئيس المخابرات المركزية الأمريكية والرجل الثاني بطالبان في كابول"

هذه الصحف ومن بينها الواشنطن بوست اكدت ان اللقاء بين ويليام بيرنز ونائب زعيم طالبان الملا عبد الغني برادر جرى الاثنين في كابول. وبالطبع قد يرتبط اللقاء بموضوع تمديد مهلة الانسحاب. الا ان لقاء على هذا المستوى قد لا يتحدد بهذا الموضوع بالضرورة خاصة وان طالبان تركت الباب مؤاربا بشان ايجاد علاقات مع بلدان العالم بما فيها امريكا, ويبقى ان ننتظر نتائج وانعكاسات مثل هذا اللقاء على الساحة الافغانية .

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في افتتاحيتها عن (ضرورة عقد إجتماع لبلدان الجوار الأفغاني)...

امريكا غزت افغانستان قبل عشرين عاما خلف ذريعة الحرب على الارهاب واحتلت هذا البلد على مدى عقدين لكن الارهاب نما وتجذر اكثر بافغانستان بوجودها.

"إن هناك مؤشرات بأن أمريكا تريد الآن وبعد فشلها بأفغانستان, إشعال نيران حرب أهلية عرقية طائفية في هذا البلد "

وليس من المستبعد ان يكون هدف واشنطن من وراء ذلك, دفع الامور نحو تقطيع اوصال افغانستان وتحويلها الى دويلات وامارات وكانتونات متصارعة تحمل تهديدات بالغة الخطورة لبلدان الجوار والمنطقة بشكل عام ان الضرورات باتت تحتم على بلدان الجوار اي باكستان وايران والصين وطاجكستان واوزبكستان وحتى روسيا عقد مؤتمرا موسعا للتباحث حول سبل الحيلولة دون انزلاق افغانستان في هذا المنحدر.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الغرب ومحاولة إبتزاز إيران بأكاذيبه)..

تشن القوى الغربية المعنية بالاتفاق النووي حملة اتهامات كاذبة ضد بلادنا لتصعيد الضغوط عليها بشأن مباحثات فيينا ولدفعها على تقديم تنازلات.

ان ايران التزمت بكل تعهداتها بالاتفاق النووي سنوات طويلة من جانب واحد عمليا رغم انسحاب امريكا من الاتفاق وتجاهل الترويكا الاوروبية لتعهداتها فيه.

"إن على الحكومة الجديدة إفهام القوى الغربية بأن إلغاء الحظر بالكامل قانون ثابت غير قابل للتغيير والمساومة"

وان هذا القانون الاستراتيجي الذي يستهدف صيانة المصالح الوطنية خط احمر بكل معنى الكلمة وان الاجدر بالقوى الغربية المعنية وبدلا من المماطلات وفبركة الاتهامات اثبات جديتها بشأن احياء الاتفاق النووي بالغاء الحظر بالكامل لتفادي انهياره .

كيهان..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( خطوة كبيرة لعبور الأزمة بلبنان) ..

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تحدث مؤخرا وبلهجة متفائلة عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة ..

"إن وراء مثل هذه التصريحات المتفائلة تطورا مهما يتمثل بتوصل عون وميقاتي رئيس الوزراء المكلف لتفاهم حول حقائب وزارية "

وابرز هذه الحقائب حقيبتا الداخلية والطاقة في حدث اعتبرته اوساط سياسية كبيرة في لبنان خطوة كبرى نحو انهاء حالة الفراغ السياسي التي تعصف بلبنان منذ عشرة اشهر, اي منذ تكليف سعد الحريري ثانية بتشكيل حكومة وما حدث بعدها بتسعة اشهر بفشل مهمته واستقالته ليتم تكليف ميقاتي اثرها وسط الازمات المعيشية التي تعصف بلبنان عمليا منذ 2019.