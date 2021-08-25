الجمارك الايرانية: وتيرة التجارة مع افغانستان عادت لطبيعتها تقريبا

العالم - ايران

وبّين "روح الله لطيفي" في تصريح للتلفزيون نقلته " فارس" اليوم الاربعاء، أن التجارة مع افغانستان لم تشهد توقفا بالفترة المذكورة، باستثناء نحو 24 ساعة في منفذ " ماهيرود" وأقل من 3 ايام في معبر " دوغارون" و" ميلك" اقل من 5 ايام.

واستدرك أن الاحداث التي شهدتها افغانستان دفعت التجار الى تقليص توريد السلع، ولكن في الايام الماضية تبادل السلع عبر المنافذ الثلاث المشتركة مع افغانستان شهدت زيادة وعادت الى سابق عهدها.

من جهة ثانية أكد المتحدث أن الصادرات الايرانية في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2021 بلغت 2.165 مليون طن بقيمة 855 مليون دولار بانخفاض 1.7 بالمئة على اساس سنوي.