قائد عسكري: مستشفيات الجيش الايراني تستقبل مرضى كورونا

العالم - ايران

وقال العميد آذريان في تصريح له على هامش زيارته التفقدية لمستشفى "الامام الرضا (ع)" في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران: هنالك مستشفى واحد في مدينة مشهد و 7 مستشفيات اخرى تابعة للجيش في شمال شرق البلاد مخصصة لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

واضاف: انه في حال اعلنت جامعة العلوم الطبية في مشهد الحاجة فان الجيش على استعداد لزيادة عدد اسرة المستشفيات للمرضى المصابين بامراض تنفسية شديدة فضلا عن تزويد الجامعة بالكوادر الطبية اللازمة.

واوضح بان جميع التوصيات الصحية يتم الالتزام بها جديا في وحدات الجيش وقال: انه ومنذ الايام الاولى لتفشي مرض كورونا لغاية الان تم اتخاذ الاجراءات الحدودية اللازمة للحفاظ على امن الصحة بغية الحيلولة دون مواجهة الاسرة الطبية للاخطار الناجمة عن دخول المرض.

واشاد بجهود الاسرة الطبية المتفانية في جبهة مكافحة كورونا ومعالجة المرضى حتى بقيمة التضحية بانفسهم واضاف: انه في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) كان عدد الشهداء 82 شهيدا يوميا كمعدل فيما يتوفى اليوم اكثر من 600 من مواطنينا يوميا بسبب الاصابة بمرض كورونا في حين ان الحيلولة دون وفاة هذا العدد ممكن فقط بالتزام التوصيات الصحية.