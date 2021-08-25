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تعیین محسن رضائي مساعدا للرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية

تعیین محسن رضائي مساعدا للرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قرارا عيّن بموجبه محسن رضائي مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وامين المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث وامين اللجنة الاقتصادية للحكومة.

العالم - ايران

يتبع...

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تعیین محسن رضائي مساعدا للرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية

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