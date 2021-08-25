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السعودية تزعم إحباط هجوم بمسيرة أطلقت من اليمن

السعودية تزعم إحباط هجوم بمسيرة أطلقت من اليمن
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

زعمت السعودية إحباط هجوم جوي جديد شنته حركة  "أنصار الله" اليمنية على مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

العالم - السعودية

وقالت الرياض اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الجيش اليمني واللجان الشعبية باتجاه خميس مشيط التي تقع بالقرب منها قاعدة الملك خالد الجوية".

ولم تعلن حركة "أنصار الله" حتى الآن عن شنها اليوم هجمات جديدة على السعودية.

وتشن السعودية والامارات وحلفائهما عدوانا همجيا منذ ست سنوات على الشعب اليمني مما ادى لحد الان الى مقتل واصابة عشرات الالاف من الابرياء خاصة الاطفال والنساء وتدمير البنى التحتية لهذا البلد الفقير .

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