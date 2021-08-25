حماس: عمليات المقاومة بالضفة وغزة لن تتوقف

العالم - فلسطين

جاء ذلك في بيان للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء، نعى فيه الشهيد أسامة خالد ادعيج، الذي ارتقى شهيدًا، فجر اليوم، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها من قناصة الاحتلال في التظاهرات الشعبية التي خرجت شرقي غزة السبت الماضي.

وقال: "إن المقاومة المستمرة في جنين ونابلس، والتظاهرات الشعبية في بيتا وبيت دجن، واليوم في شرق خانيونس، هي امتداد لمعركة سيف القدس المتواصلة في حماية شعبنا، والدفاع عن مقدساتنا، والتي لن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا".

وأضاف: "من حق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أن يعيش عزيزًا كريمًا على أرضه، وستظل خياراته مفتوحة للضغط على الاحتلال حتى نيل مطالبه وكسر الحصار بالكامل".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب أسامة خالد ادعيج (32 عاما) من مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم السبت الماضي خلال المواجهات شرقي مدينة غزة.

والسبت الماضي، نظمت الفصائل الفلسطينية، مهرجانا قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع الذكرى الـ 52 لحريق المسجد الأقصى، قمعه جيش الاحتلال المتمركز على الجانب الآخر من السياج الأمني، ما أسفر عن إصابة 41 فلسطينيا بجراح مختلفة.