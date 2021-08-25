الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الادعاء الأردني يثبت الاتهامات ضد النائب السابق العجارمة

الادعاء الأردني يثبت الاتهامات ضد النائب السابق العجارمة
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

صدق النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة بقضية النائب المفصول، المتهم أسامة العجارمة، وعدد من المتهمين الآخرين في هذه القضية.

العالم - الأردن

ومن التهم التي أسندت لـ(أسامة الرحيل)، وهو النائب المفصول أسامة العجارمة، وعدد من المتهمين، اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما شملت التهم "التهديد الواقع على حياة جلالة الملك، خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته".

ومن التهم أيضا "تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون"، إضافة إلى تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين بلائحة الاتهام، ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة، صاحبة الاختصاص، للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، ألقت القبض على النائب المفصول، أسامة العجارمة، في منتصف يونيو الماضي بناء على مذكرة من أمن الدولة، وكانت منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان شهدت أعمال شغب يوم 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول، واندلعت أعمال الشغب عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الشرطة الأردنية تعتقل النائب المفصول أسامة العجارمة

الأردن..ملابسات قضية العجارمة والعنف الذي رافقها

مجلس النواب الاردني يرفض "المساس بمكانة الملك"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية تزعم إحباط هجوم بمسيرة أطلقت من اليمن

آخر تطورات مدينة درعا بعد إيقاف عملية خروج المسلحين + فيديو

الادعاء الأردني يثبت الاتهامات ضد النائب السابق العجارمة

البرلمان الايراني يعقد جلس علنية للتصويت على اعضاء الحكومة الجديدة

الصحة الايرانية: نحو 40 ألف إصابة و 665 وفاة جديدة بكورونا

شاهد: انزعاج شعبي اميركي من فوضی الانسحاب من افغانستان