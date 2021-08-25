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روسيا... توقيع العقد الثاني لتزويد تركيا بأنظمة "إس-400" هذا العام

روسيا... توقيع العقد الثاني لتزويد تركيا بأنظمة
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لمؤسسة "روس أبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع العقد الثاني لتزويد تركيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تريومف إس-400" هذا العام.

العالم - اوروبا

وقال ميخييف للصحفيين: "في المستقبل القريب، نتوقع أن يتم توقيع عقد "إس-400" الثاني لتركيا هذا العام".

وأفاد ميخييف، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة الروسية وقعت نحو 20 عقدا بقيمة تزيد على 2 مليار يورو، في منتدى "آرميا-2021".

وأشار إلى أن وفد "روس أبورون إكسبورت" أجرى لقاءات ومفاوضات مع ممثلين عن 35 دولة، 17 منها على مستوى وزراء الدفاع والنواب ورؤساء الأركان العامة ومستشاري رؤساء الدول.

وانطلقت فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021"، في 22 أغسطس/ آب الجاري، في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو، ويلقى اهتمام الزائرين من خلال الابتكارات التي تم اختبارها على مدار الوقت، فضلا عن التطورات الجديدة والمنتجات العسكرية والمدنية.

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