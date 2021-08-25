روسيا... توقيع العقد الثاني لتزويد تركيا بأنظمة "إس-400" هذا العام

العالم - اوروبا

وقال ميخييف للصحفيين: "في المستقبل القريب، نتوقع أن يتم توقيع عقد "إس-400" الثاني لتركيا هذا العام".

وأفاد ميخييف، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة الروسية وقعت نحو 20 عقدا بقيمة تزيد على 2 مليار يورو، في منتدى "آرميا-2021".

وأشار إلى أن وفد "روس أبورون إكسبورت" أجرى لقاءات ومفاوضات مع ممثلين عن 35 دولة، 17 منها على مستوى وزراء الدفاع والنواب ورؤساء الأركان العامة ومستشاري رؤساء الدول.

وانطلقت فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021"، في 22 أغسطس/ آب الجاري، في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو، ويلقى اهتمام الزائرين من خلال الابتكارات التي تم اختبارها على مدار الوقت، فضلا عن التطورات الجديدة والمنتجات العسكرية والمدنية.