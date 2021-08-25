شاهد: انزعاج شعبي اميركي من فوضی الانسحاب من افغانستان

العالم - خاص بالعالم

وأکد توم حرب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الولايات المتحدة كانت تفكر بالانسحاب من افغانستان منذ فترة طويلة، لأنها لم تأت الی افغانستان كي تبني ثقافة جديدة أو تبني أوطان وبعد 20 عاماً حان الوقت للخروج من افغانستان واكثر من 80 بالمئة متفق علی هذه الفكرة.

ويضيف مسؤولون في هذا المرکز ان الموضوع الذي تسبب في خلاف بين الشعب الاميركي هو طريقة الانسحاب من افغانستان، فالاميركان لايقبلون بالذل والعار الذي طال القوات الاميركية عند الانسحاب وشاهده العالم علی شاشات التلفزة.

ويوضح مسؤولون في مرکز التحالف الشرق اوسطي للديموقراطية ان الخطة الاميركية في زمن ترامب كانت مبنية علی انسحاب القوات الاميركية وابقاء عدداً منهم لمساعدة الجيش الافغاني بشرط تكوين حكومة جديدة في افغانستان، لكن بايدن تسبب بهذه الفوضی والشعب الاميركي سوف يحاسب المتسببين في هذا المجال.