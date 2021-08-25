الصحة الايرانية: نحو 40 ألف إصابة و 665 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 39 ألفا و 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 796 ألفا و 377 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4 آلاف و 871 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7 آلاف و 755 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 20 ألفا و 844 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 665 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 104 آلاف و 22 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 17 مليونا و 573 الفا و 785 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 6 ملايين و 900 الف و 834 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 24 مليونا و 474 الفا و 619 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 28 مليونا و 213 الفا و 229 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.