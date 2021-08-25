آخر تطورات مدينة درعا بعد إيقاف عملية خروج المسلحين + فيديو

العالم - سوريا

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل حسام زيدان أن السلطات والدولة السورية أرسلت بالفعل صباح اليوم تعزيزات جديدة إلى مدينة درعا التي تشهد توترا منذ الأمس، حيث قامت المجموعات المسلحة المتمركزة داخل منطقة درعا البلد والسد والمخيم بإطلاق النار على قوات الجيش السوري والمدنيين بمحيط منطقة معبر السرايا لإيقاف عملية خروج المسلحين وأوقفوا ذلك بالفعل.

ولفت إلى أنه وبعد هذه الحادثة عادت الدولة السورية إلى إرسال التعزيزات وضبط الوضع في محيط تلك المنطقة لكونها تتداخل مع مدينة درعا التي يتواجد فيها عدد كبير من المدنيين.

وبين مراسلنا أن المجموعات المسلحة تحاول بشكل دائم التأثير على هؤلاء من خلال إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين وخلال تحرك الأهالي في تلك المنطقة.

وأضاف: اليوم الجميع ينتظر القرارات التي ستصدر وهي إما ستتم عملية إكمال إخراج المجموعات المسلحة إلى الشمال السوري أو تتوقف العملية.

وأشار إلى أن الدولة السورية قدمت لائحة بأسماء 100 شخص من المطلوبين المتورطين بأعمال إرهابية ضد الدولة السورية والمدنيين وطالبت بتسليمهم إلى السلطات أو إخراجهم من درعا بشكل مباشر.

وخلص حسام زيدان إلى أنه لم يصدر لحد الآن أي رد من قبل المجموعات المسلحة أو اللجنة المفاوضة عنهم بمنطقة درعا البلد.

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