"علامات حمراء" تشير إلى أن الكبد "متندب" بشكل دائم

العالم- منوعات

وعادة ما تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. ويمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة إذا وصلت إلى المرحلة الأكثر خطورة. ولسوء الحظ، قد تكون الأعراض غائبة في المراحل المبكرة.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، فإن تليف الكبد هو المرحلة الأكثر شدة، والتي تحدث بعد سنوات من الالتهاب.

وإذا كنت مصابا بتليف الكبد، فإن "الكبد ينكمش ويصبح متندبا ومتكتلا"، كما أوضحت الهيئة الصحية.

وهناك عدد من "الأعراض الحمراء"، التي تشير إلى أنك وصلت إلى هذه المرحلة الحادة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، كما توضح مؤسسة British Liver Trust.

وتشمل هذه الأعراض:

1- حمى مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورجفة، وغالبا ما تكون ناجمة عن عدوى

2- ضيق في التنفس

3- تقيؤ الدم

4- براز داكن جدا أو أسود اللون

5- فترات من الارتباك الذهني أو النعاس

وإذا كان لديك أي من الأعراض التالية يجب زيارة الطبيب على الفور، بحسب مؤسسة British Liver Trust.

وقالت المؤسسة: "على الرغم من أن هذه الأعراض قد تبدو مختلفة جدا، نظرا لأن الكبد مسؤول عن العديد من الوظائف المختلفة، إذا توقف عن العمل بشكل صحيح، فقد ينتج عن ذلك مجموعة من المشاكل".