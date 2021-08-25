القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة مادة تجاذب بين "تل أبيب" وواشنطن

العالم - الاحتلال

وبحسب القناة، لا زال موقف رئيس الحكومة الصهيونية نفتالي بينيت رافضا للفكرة من أساسها، وحتى الآن لم يتمّ الرد على الموضوع بشكل رسمي اسرائيليًا، والنيّة الحرص على عدم لفت النظر للموضوع لتجنّب مواجهة مع الأمريكيين على هذه الخلفية.

ولفتت القناة الى أن "النيّة لفتح الممثلية الديبلوماسية الأمريكية معروفة مسبقًا، إضافة الى تصريحات الرئيس جو بايدن الذي أعلن عن هذا في بداية ولايته. التوقعات الاسرائيلية تتحدّث عن أنه في حال أصرّ الأمريكيون على دفع الموضوع، يتمّ افتتاحها بعد المصادقة على ميزانية الحكومة وذلك على ضوء الصعوبات السياسية في "تل أبيب" المرتبطة بالامر".

وذكرت القناة 13 أنه في حال نجح بينيت خلال زيارته الحالية الى واشنطن في تأخير دفع الموضوع من على جدول أعمال بايدن، سيعتبر الامر نجاحًا بالنسبة له، وفي حال فشله فإن الامر من الممكن ان يؤدي الى مواجهة.