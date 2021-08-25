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عائلة بريطانية تتفاجأ بهبوط توم كروز بمروحيته في حديقتهم!

عائلة بريطانية تتفاجأ بهبوط توم كروز بمروحيته في حديقتهم!
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

حصلت عائلة بريطانية على "مفاجأة هوليوودية" في حديقة منزلها بالمملكة، عندما هبط الممثل الأمريكي الشهير، توم كروز، في طائرة مروحية عندهم.

العالم-منوعات

وفي التفاصيل، فإن توم كروز كان موجودا في أوروبا لتصوير أحداث في فيلمه الجديد "المهمة المستحيلة"، وكان من المفترض أن يتم تصويرها في مدينة برمنغهام البريطانية، في حين تم إغلاق المطار القريب، وكان كروز، الذي كان يسافر بطائرة مروحية، بحاجة إلى مكان للهبوط، فيما تم إبلاغ السيدة أليسون ويب، صاحبة المنزل، التي تعيش مع عائلتها بمنطقة "وركشير" المجاورة، أن شخصا مهما، لم يذكر اسمه، بحاجة لمكان للهبوط بطائرة مروحية لأن مطار كوفنتري القريب مغلقا بشكل مؤقت، بحسب تقارير "بي بي سي نيوز".

من جانبها، قالت أليسون ويب: "اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يرى الأطفال المروحية تهبط في الحديقة..وصل توم كروز وخرج من المروحية..كان الأمر رائعا".

وأشارت السيدة أن النجم السينمائي "توجه على الفور إلى أطفالها للتحدث معهم، ثم توجه إليهم وقدم لهم التحية بمرفقه بدلا من المصافحة (تطبيقا لقواعد السلامة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا)، ووجه إليهم الشكر والتقط معهم بعض الصور".

ولفتت إلى أن توم كروز "عرض على الأطفال القيام بجولة على متن المروحية، حيث اصطحب الطيار الأطفال في جولة، بينما توجه كروز لحضور اجتماع".

واختتمت حديثها قائلة: "كان موقفا سرياليا للغاية.. وما زلت لا أصدق أنه حدث".

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