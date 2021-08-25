غانتس: تحسين الوضع في غزة مقابل عودة الجنود والالتزام بالتهدئة

العالم - الاحتلال

جاءت تصريحات وزير الحرب غانتس في لقاء مع 60 سفيرًا أجنبيًا اجتمع بهم في مدينة "تل ابيب" المحتلة، في إطار تقديم الرواية "الاسرائيلية" المزعومة وشرح التهديدات التي تحيط بالكيان. .

وفي سياق آخر، أكد غانتس، أن الحكومة "الإسرائيلية" تعمل على تعزيز السلطة في الضفة الغربية، معتبرًا قيادتها وهيئتها الجهة التمثيلية للفلسطينيين في المنطقة، وفق قوله.

وتأتي تصريحات غانتس في وقت يشدد فيه الاحتلال من حصاره اتجاه قطاع غزة، ويمنع استيراد وتصدير البضائع والسلع من وإلى القطاع، تحت ذرائع واهية، ويربط عملية تحسين الأوضاع مقابل عودة الجنود والهدوء.

وفي حرب 2014 تمكنت المقاومة في غزة من أسر أربعة جنود من جيش الاحتلال في عمليات منفصلة، عقب الاجتياح البري الإسرائيلي المحدود.