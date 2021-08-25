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وسط نزوح كثيف...

سوريا: قصف تركي عنيف يستهدف ’باب الخير’ بريف الحسكة

سوريا: قصف تركي عنيف يستهدف ’باب الخير’ بريف الحسكة
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة سانا "أن الجيش التركي ومرتزقته استهدفوا بالمدفعية قرية باب الخير بريف الحسكة الشمالي الغربي، وسط نزوح كثيف شهدته القرى المحيطة هربا من ضراوة الاعتداءات المتواصلة عليها".

العالم - سوريا

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر محلية "بأن قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة منها استهدفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية قرية باب الخير الواقعة إلى الشمال من بلدة أبو راسين ما تسبب بأضرار مادية وذعر كبير بين الأهالي نتيجة القصف العنيف وأصوات الانفجارات الناتجة عنه".

ولفتت إلى أن أغلب القرى والبلدات المتاخمة للمناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال والإرهابيون شهد نزوحاً كبيراً للأهالي هرباً من الاعتداءات المتكررة عليها.

وكشفت الوكالة انه نتيجة الاعتداءات التركية خرجت أمس محطة تحويل كهرباء تل تمر “20-66 ك . ف” عن الخدمة من جراء استهداف خط “66 ك. ف” المغذى للمحطة بعدد من القذائف في منطقة أم الكيف بريف الحسكة".

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