ولي العهد السعودي يلتقي وزير خارجية قطر بنيوم

العالم - السعودية

وعن تفاصيل هذا اللقاء، أشارت وزارة الداخلية السعودية أن "محمد بن سلمان رحب بمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيما نقل وزير الخارجية القطري تحيات صاحب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني أمير، للملك السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد ، كما حمله محمد بن سلمان تحيات الملك سلمان وتحياته للأمير القطري".

هذا وتسلم محمد بن سلمان خلال الاستقبال، رسالة من أمير قطر، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وانتهت المقاطعة التي قادتها السعودية ضد قطر وبمشاركة البحرين والامارات ومصر قبل سنة، بعد 3 أعوام من التوتر حيث اتهمت السعودية وحلفاؤها قطر بدعم الارهاب وضرب استقرار المنطقة في حين كانت قطر تنفي كل الاتهامات وتقول بأنها مسيسة وهدفها سلب الدوحة قرارها السيادي.