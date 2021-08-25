صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2%

العالم - الأردن

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير، إن الأردن نجح مبكرا في احتواء انتشار فيروس كورونا وسط تحدي موجتين متتاليتين من الوباء.

وأشار بيان للصندوق إلى أن استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب وبشكل فعال ساعدت على احتواء الانكماش إلى 1.6% في 2020، وهو أقل من نسبة 3% المتوقعة في المراجعة الأولى.

و”بذل الأردن جهودًا كبيرة لحماية الوظائف الأكثر ضعفًا”، لكن البطالة قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 25٪ في الربع الرابع من عام 2020، وبلغ معدل بطالة الشباب 55٪، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

لكن دائرة الإحصاءات العامة أعلنت أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من 2021 بمقدار 5.7% ليصبح 25% مقارنة بالربع الأول من 2020.

وأضاف الصندوق أن التأثير على الموازين المالية والخارجية كان كبيرًا، فوصل الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020.

وعلى الرغم من تحديات ظهور متحورات من فيروس كورونا وآفاق السياحة الضعيفة، حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل “موقف السياسة الاستباقي”.