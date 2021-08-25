مفوضية الانتخابات العراقية تصدر 3 قرارات مهمة

العالم - العراق

وذكرت المفوضية في بيان "انه وانسجامًا مع معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية الانتخابية واستنادًا الى المادة {38/ سابعا} من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 قرر مجلس المفوضين:

أولاً: تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بنسخة من تقرير جهاز تسريع إعلان النتائج قبل عملية إرسال النتائج عبر الوسط الناقل {VSAT}.

ثانياً: تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بصورة من النتائج وأوراق الإقتراع لكل محطة مسجلة على عصا الذاكرة قبل أن يتم الإتصال بالوسط الناقل {VSAT} والشبكة الالكترونية وبعد أن يتم فتح التشفير بواسطة برامجيات المفوضية الخاصة بذلك.

ثالثاً: إعتماد القرعة اليدوية في اختيار وتحديد المحطة التي ستجري عليها عملية العد والفرز اليدوي داخل مركز الاقتراع.