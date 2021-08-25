الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

العدوان على اليمن

شاهد.. إتساع رقعة الإحتجاجات في المحافظات اليمنية الخاضعة لتحالف العدوان

الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

صنعاء (العالم) 2021.08.25 – تعيش منذ أيام المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي والفصائل الموالية له، احتجاجات واسعة رفضا لممارسات التحالف وأطرافه وتنديدا بالواقع الأمني وتدهور الأوضاع المعيشية.. ومع تزايد الحراك الشعبي المناهض لسياسات الرياض وأبوظبي في هذه المناطق، هددت ائتلافات شعبية وقوى سياسية في كل من محافظات تعز وعدن وحضرموت والمهرة بالمزيد من التصعيد حتى تحقيق مطالبهم.

العالم - اليمن

بات المشهد الأبرز في محافظات الجنوب اليمني والمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي خلال الأيام الأخيرة حالة من الغليان الشعبي وتصاعد رقعة الاحتجاجات.. وصلت بعضها إلى حد العصيان المدني، وتتحد فيها الشعارات الرافضة للفوضى الأمنية وتواجد القوات الأجنبية والمنددة بتدهور الخدمات والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة اتساعا لموجة الغضب الشعبي لتعم الاحتجاجات عدة مناطق، إذ لم تهدأ شوارع تعز من خروج جموع ساخطة ومستنكرة لتدهور الوضع وتزايد مظاهر الجريمة، ومثل ذلك يتكرر المشهد في محافظات عدن ولحج وحضرموت تنديدا بتردي الوضع الأمني والمعيشي وارتفاع الأسعار، بينما تنتفض المهرة منذ أيام بتظاهرات مناهضة للوجود الأجنبي السعودي والبريطاني.

وتهدد أوساط وقوى جنوبية بمزيد من الخطوات التصعيدية إذا لم يستجب لمطالبهم، ما يؤشر إلى سخط متزايد لم يقتصر هذه المرة على الشارع فحسب، بل شهدت الاحتجاجات انضمام زعماء قبائل ومسؤولين حكوميين وعسكريين، ومن ذلك خروج تظاهرات عسكرية مؤخرا في عدن احتجاجا على سوء أوضاعهم.

وأمام هذا الحراك الشعبي يبدو التحالف السعودي الإماراتي في مأزق، خاصة أن حالة الاحتقان الممتدة منذ أشهر بدأت تتحول إلى ملامح انتفاضة شعبية واسعة مع استمرار الانتهاكات والسياسات الخاطئة للتحالف وأطرافه.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مستجدات العدوان السعودي على اليمن 

مرعب: طفل يمني يموت كل عشر دقائق نتيجة الجوع والأمراض

252 خرقاً لقوى العدوان السعودي في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

المشاط: قوى العدوان تسعى لتعويض فشلها العسكري من خلال الحرب الاقتصادية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة التعاون الإسلامي تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب المصالح العليا بينهما

ميركل تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الحوار مع «طالبان»

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2%

العراق: الحشد يدمر 6 مضافات لـ’داعش’ في صلاح الدين

كيف تؤثر المضادات الحيوية في متوسط طول العمر؟

تناول وجبة طعام واحدة في اليوم..مضار أم فوائد؟