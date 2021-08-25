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روسيا تسجل أكثر من 800 وفاة و19.5 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل أكثر من 800 وفاة و19.5 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل أكثر من 800 وفاة و19.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الأخير.

العالم- منوعات

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن رصدها 809 وفيات و19536 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 794 وفاة و18833 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (1402) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1385).

وتماثل 19654 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ستة ملايين و804910 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 178423 حالة وفاة، وستة ملايين و73157 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 176.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 359 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

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