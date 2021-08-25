شاهد..سفينة كسر الحصار خنجر في خاصرة اميركا

العالم - انقلاب الصورة

استخدم امين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كل علاقاته من اجل انقاذ الشعب اللبناني ومن جهتها قالت ايران بانها مستعدة لتقديم كل المساعدات للشعب اللبناني لاسيما في موضوع النفط والمشتقات النفطية، فيما اميركا بكل عظمتها وقوتها لم تقدم شيء للشعب اللبناني بل تحاصرهم وتضيق الخناق عليهم.

بعد اعلان السيد نصر الله عن ايعاز سفينة كسر الحصار الاولى بالابحار الى لبنان هرعت اميركا عبر سفيرتها واعلنت عن السماح للبنان باجترار الكهرباء من سوريا لماذا هذا التوقيت بالذات ان كانت الولايات المتحدة تريد ةمساعدة الشعب اللبناني كان يجب عليها ان تدعم لبنان قبل الازمة ولاتفرض عليه الحصار وتسعى الى دماره من خلال تجويع شعبه.

كشفت الازمة في لبنان عن من هو الصديق ومن هو العدو للشعب البناني من قدم المساعدات للبنانيين ووقف معهم في محنتهم هو الصديق ومن يحاصر لبنان ويسعى التدميره هو العدو بعينه.

بعد اعلان امين العام لحزب الله عن انطلاق سفينة الوعد الصادق من ايران كان هذا الوقع بردا وسلاماً على كل اللبنانيين الا القلة من الاطراف والجهات في الداخل لبنان التي تتماهى مع كل الذين يعادون لبنان ويخططون للتآمر عليه بمن فيها اميركا والسعودية وذيولهم في المنطقة.

هذه الاطراف اللبنانية الموالية لاميركا والسعودية بدل ان تشكر السيد نصر الله وايران على مبادرتها الحسنة من اجل انقاذ لبنان اطلقوا النيران السياسي واتوا ببراهين خداعة لانهم لايفقهون شيء وفقط يسعون الى اطلاق النيران السياسي.

سفینة الوعد الصادق ليست سفينة محملة بالنفط فحسب بل انها سفينة كسر الحصار ليس فقط عن لبنان والشعب اللبناني وانما سفینئ لتکسر انف ورأس اميركا والعدو الاسرائيلي والحصار الصهيو اميركي بالتعاون مع بعض الدول العربية على دول محور المقاومة في المنطقة، ايران فعلتها وستفعلها وهي دائما الى جانب الشعوب والمقاومات والدول التي تحترم شعوبها.

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https://www.alalam.ir/news/5766283