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أقسام الإنعاش في المدن المغربية الكبرى تواجه أزمة

أقسام الإنعاش في المدن المغربية الكبرى تواجه أزمة
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

باتت أقسام الإنعاش في مستشفيات المدن المغربية الكبرى ممتلئة بالكامل، فيما تقرر الإبقاء على الإجراءات الوقائية المتخذة خلال الأيام المقبلة.

العالم - المغرب

ونقلت صحيفة "هسبريس" عن سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية والتقنية التابعة في وزارة الصحة المغربية، إنه على الرغم من أن معدل ملء أسرّة الإنعاش لا يتجاوز 53 في المئة، إلا أن أقسام الإنعاش في المدن الكبرى مملوءة بالكامل.

وأوضح متوكل أن ما يجعل نسبة الملء على الصعيد الوطني لم تصل إلى مستويات كبيرة، هو الانخفاض المسجل في بعض المناطق، متوقعا أن يبدأ الانخفاض العام لهذه الحالات خلال الأسابيع المقبلة.

وأرجع متوكل انخفاض الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19"، مقابل الارتفاع في عدد الحالات الحرجة والوفيات، إلى ما أسماه بالـ "تراكم المرضى"، وقال: "من المعروف من خلال سيرورة كوفيد-19 أنه حينما يصيب الإنسان تكون هناك ما يسمى بمدة حضانة الفيروس، تمتد لخمسة أيام، بعدها تظهر الأعراض، فيما لا تصبح الحالة حرجة إلا ما بعد اليوم 12 للإصابة".

وأشار المسؤول المغربي إلى أن "خمسة في المئة من الحالات الحرجة يتطلب وضعهم الدخول إلى العناية المركزة، وتتراوح مدة مكوثهم بها ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لهذا يكون الفرق".

واستبعد متوكل حدوث تغييرات في الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، قائلا: "الحظر أصله الخوف، والمواطنون عليهم التعايش مع الفيروس".

يذكر أنه في الـ 24 الساعة الماضية، تم تسجيل في المغرب 332 حالة إصابة حرجة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي هذه الحالات إلى 2579، أما معدل ملء أسرّة الإنعاش على المستوى الوطني فقد بلغ 52.5 في المئة.

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