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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: هناك توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية وسنواصل النضال
محمد الهندي متحدثا باسم الفصائل الفلسطينية: لا يمكن لشعبنا أن يستسلم، وشعبنا موحد خلف المقاومة والمقاومة موحدة خلف شعبنا الفلسطيني
الرئيس الإيراني: آمل أن تجلب اصوات النواب للوزراء المقترحين ظروفا مناسبة ومواتية للبلاد
الرئيس الإيراني: تواصلنا مع اللجان التخصصية ولجان البرلمان يجب ان يكون وثيقا كي نتمكن من الاستفادة من تجارب النواب
الرئيس الإيراني: الوزراء يجب ان يكون لهم مساعدون أقوياء وأكفاء
الرئيس الإيراني: سنهتم بالإقتصاد المقاوم وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة على إيران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: يجب أن ننصف الله ونصف الشعب في كل عمل تؤديه الحكومة الجديدة
الرئيس الإيراني: سنهتم بالاقتصاد المقاوم وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة على ايران
الرئيس الإيراني: فيما يخص موضوع السياسة الخارجية سيكون برنامجنا تعامليا مع باقي الدول وفق العزة والحكمة لإيران ودفاعا عن حقوق شعبها
الرئيس الإيراني: سنشهد بعون الله تعالى حصول تغيير في الظروف المعيشية لأبناء الشعب
الرئيس الإيراني: الوزراء الذين سيحصلون على الثقة سيؤدون واجباتهم في ظل دعم ابناء الشعب والبرلمان
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش
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