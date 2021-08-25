الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني: ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين

الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة مادة تجاذب بين "تل أبيب" وواشنطن

طيران العدوان السعودي يشن غارتين على صنعاء

الفياض من نينوى: اتفاق سنجار في طور التنفيذ رغم تعثره

السعودية تمنع مقيمين يمنيين من أخذ لقاح كورونا

"جونسون أند جونسون" تقول أن جرعة ثانية من لقاحها ترفع الأجسام المضادة 9 أضعاف

كورونا يفرض سطوته على الانتخابات المغربية