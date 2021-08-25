الفياض من نينوى: اتفاق سنجار في طور التنفيذ رغم تعثره

العالم - العراق

وأعرب الفياض خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ نينوى نجم الجبوري، عن"سروره بحجم الالفة والانسجام والتكاتف بين الأجهزة الأمنية بتعدد صنوفها والإدارة المحلية في محافظة نينوى، فيما أكد أن الحشد لديه تجربة مميزة في المحافظة".

وقال: "إننا مسرورون بما شاهدنا من الفة وانسجام وتكاتف من الأجهزة الأمنية بتعدد صنوفها والإدارة المحلية وهذا كله يعطي رسالة اطمئنان لأبنائنا واخواننا في محافظة نينوى بان هناك رجالا يسهرون على أمنهم".

وأضاف: “التقينا بأبنائنا في الحشد الشعبي ولاحظنا حجم التعاون وعرضوا علينا بعض المشاكل وسنعمل على حلها خصوصا أنهم اضيفت لهم مهمة حماية أبراج الكهرباء وهذه مهمة شاقة”، مؤكدا أنه “سيعمل على تقديم الدعم لكل الجهات وأيضا من خلال تحفيز الحكومة على زيادة الدعم لأنه لا يمكن تصور العراق دون نينوى مستقرا ومزدهرا”.

وأوضح الفياض، أن “الحشد لديه تجربة مميزة في نينوى وما كان يعرف سابقا بالحشد العشائري قدم نموذجا متميزا أدى الى الاستقرار، فضلا عن إعطائه زخما للمشروع الوطني ومحاربته للطائفية”، مؤكدا أن “محافظة نينوى تستعد للانتخابات في جو لم تحظ به سابقا”.

وأشار رئيس هيئة الحشد الشعبي الى “وجود جهود لخلق جو من الثقة بين الجيش والبيشمركة من جهة والحشد الشعبي والبيشمركة من جهة أخرى”، مبينا أنه “لدينا لقاءات خاصة بين البيشمركة والحشد الشعبي لخلق تنسيق امني لمسك المناطق الفاصلة التي تعتبر مناطق رخوة”.

وبخصوص الوضع في سنجار، أكد الفياض أن “سنجار تمثل جرحا نازفا في قلب الوطن نظرا لما تعرض له الايزيديون من إبادة جماعية” على يد داعش الارهابي، مبينا أن “اتفاق سنجار في طور التنفيذ رغم تعثره ومشروع استقرار سنجار سيأخذ طريقه”.