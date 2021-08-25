إصابات بالرصاص وقنابل الغاز خلال مسيرة حاشدة شرق خانيونس

العالم - فلسطين

واكدت وسائل الاعلام أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز، والرصاص الحي تجاه المشاركين، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.

وقمعت قوات الاحتلال المتظاهرين المتواجدين في المخيم، الذين خرجوا للمشاركة في المهرجان الشعبي الذي دعت له الفصائل الفلسطينية.

وبدأ عشرات المتظاهرين، بعد عصر اليوم، بالتوافد إلى الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، للمشاركة المهرجان الشعبي، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

وأفاد وسائل الاعلام بأن العشرات توافدوا إلى مخيم العودة شرقي خانيونس، للمشاركة في المسيرة الشعبية نصرةً للقدس والمطالبة برفع الحصار عن غزة.