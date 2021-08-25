باريس تدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار

العالم- الجزائر

وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن “فرنسا تبقى بالطبع متمسكة بتعميق العلاقات والحوار بين دول المنطقة، من أجل ترسيخ الاستقرار والازدهار فيها”.

وأضاف “الجزائر والمغرب بلدان صديقان وشريكان أساسيان لفرنسا”.

يذكر أنه فرنسا دولة الاستعمار السابقة، تحافظ بشكل دائم على العلاقة مع هذين الشريكين الرئيسيين، وهي لعبة توازن معقدة تجد فيها نفسها متهمة بانتظام بالتحيز.

وقرّرت الجزائر الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب “الأعمال العدائية” للمملكة، في خطوة أتت بعد أقلّ من أسبوع من إعلانها إعادة النظر في صلاتها المتوترة منذ عقود مع جارتها الغربية.

والنزاع في الصحراء الغربية سبب رئيسي في توتر علاقات الجارين منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الاقليم الذي يعتبره المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحه حكماً ذاتياً تحت سيادته.