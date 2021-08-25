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أخصائية بريطانية: لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار!

أخصائية بريطانية: لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار!
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

يعد تنظيف الأسنان جزءا من الروتين الصباحي لدى غالبية الناس، ولكن هناك دائما بعض الخلافات حول الوقت المناسب للقيام بذلك.

العالم- منوعات

ولحسن الحظ، حسمت معالجة أسنان بريطانية الآن الجدل، من خلال مشاركتها على "تيك توك"، تنصح متابعيها بضرورة تنظيف الأسنان قبل تناول وجبة الإفطار، وليس بعده.

وقالت آنا بيترسون، أخصائية علاج الأسنان أنه من الضروري تنظيف أسنانك دائما بالفرشاة قبل تناول وجبة الإفطار لأن القيام بذلك بطريقة أخرى قد يؤدي إلى إتلاف مينا أسنانك.

وقالت: "هل تعلم أنه لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار؟ .. هناك سببان لذلك: عندما تتناول وجبة الإفطار، يصبح فمك حامضيا، لذا فإن ما تفعله عندما تغسل أسنانك بعد الإفطار هو غسل الأسنان بالحامض وهذا يؤدي إلى تآكل طبقة المينا. والسبب الثاني هو أن تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار يحمي أسنانك من أي شيء تأكله".

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