شاهد.. مخاوف وقلق لدى الأوروبين وآلاف الأفغان بعد موعد 31 أغسطس

العالم - أفغانستان

بواسطة رحلات أميركية وغربية تم تكثيف عمليات الإجلاء من أفغانستان لتشمل نحو 19 ألف شخص خلال الـ48 ساعة الماضية فقط ، فيما بلغ عدد الذين تم إجلائهم منذ بدء تشغيل الجسر الجوي في 14 من هذا الشهر أكثر من 82 ألفا بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وأعلنت ألمانيا أنها ستحاول مساعدة الأفغان الذين عملوا مع جنودها ويرغبون في مغادرة أفغانستان حتى بعد الموعد النهائي المحدد لإنهاء عملية الإجلاء العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.

وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قائلة: "إنتهاء الجسر الجوي في غضون أيام قليلة الذي حدده الرئيس بايدن خلال مداولات مجموعة السبع يجب ألا يعني نهاية الجهود لحماية الأفغان ومساعدتهم، ويجب على المجتمع الدولي أيضا معالجة هذه القضية مع طالبان.

الرئيس الأميركي جو بايدن الذي رفض طلب حلفائه الأوروبيين بتمديد مهلة الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية طلب من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين وضع خطط طوارئ لتعديل الجدول الزمني لعمليات الإجلاء إذا اقتضى الأمر من أجل انجاز عمليات الإجلاء خلال المهلة المحددة.

لكن مخاوف أوروبية ظهرت جليا إزاء المهلة المحددة والهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وبهذا الشأن قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسية كليمنت بيون: " للأسف من المحتمل جدا أن تنهي فرنسا إجلاء مواطنيها وشركائها من الأفغانيين مساء الخميس لأن الأميركيين أكدوا تاريخ 31 من أغسطس، وهم يسيطرون على المطار."

هذا فيما صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن: "من الواضح أنه سيتم سحب القوات بحلول نهاية الشهر، وما سنفعله هو استخدام كل ساعة ويوم متبقيين لإخراج مواطنينا والأفغان الذين يعملون لدينا."

الصين وروسيا من جهتهما أكدتا موقفهما الرافض للتدخل والداعي لاحترام سيادة أفغانستان واستقلالها وحث رئيسا البلدين شي جين بينغ و فلاديمير بوتين جميع الأطراف الأفغانية على وضع إطار سياسي منفتح وشامل وتنفيذ سياسات معتدلة ومستقرة وقطع العلاقات مع كافة الجماعات الإرهابية، لكنهما لم يوجها نفس دعوة مجموعة السبع لحركة طالبان بالسماح للناس بالخروج من البلاد بعد نهاية الشهر الجاري.

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