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لماذا حصل وزير الخارجية والدفاع الايرانيان علی أغلب الأصوات؟

لماذا حصل وزير الخارجية والدفاع الايرانيان علی أغلب الأصوات؟
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه

العالم- الخبر واعرابه

الخبر :

حصل امير آشتياني والدکتور أمير عبداللهيان علی المرتبة الأولی في فرز الأصوات اليوم بلفت أنظار نواب البرلمان الإيراني.

الإعراب:

- معنى التصويت العالي للنواب إلى وزيري الدفاع والخارجية هو أن الجمهورية الإسلامية لا تنوي إطلاقا التراجع عن مواقفها الخارجية المبدئية و وقد برهنت الأصوات العالية للنواب للوزراء المذكورين ، في الواقع علی مهمة الحكومة في هذا الصدد بشكل أكثر جدية من أي وقت مضى.

- إن ضرورة التركيز على التفاعلات العالمية ، إلى جانب الحفاظ على القدرات الدفاعية والقوة الاقليمية وتعزيزها ، هي أحد المطالب الجادة للنظام من وزراء الخارجية والدفاع المنتخبين ، والذي أثبت نفسه اليوم للمکلفين أمير أشتياني وحسين أمير عبداللهيان.

- یثبت توقف یسیر عند سجل وسوابق الوزيرين الجديدين في مجال الدبلوماسية وساحة العمل ومراجعة مواقفهما أن مستقبل السياسة في المجالین المذکورین سیشهد منذ الیوم فصاعدا تفاعلًا وتواصلًا أكبر مما تم القيام به حتى الآن.

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