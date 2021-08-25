الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية وقطر يوقعان برتوكول إنشاء مجلس تنسيق مشترك

السعودية وقطر يوقعان برتوكول إنشاء مجلس تنسيق مشترك
الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

ابرمت السعودية وقطر، اليوم الأربعاء 25 أغسطس/آب، بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري.

العالم - قطر

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الدولة السعودي ووزير الخارجية السعودي بالنيابة، مساعد بن محمد العيبان، التقى بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة نيوم.

ووقع الجانبان خلال اللقاء محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

​وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى، الشهر الماضي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة.

وانتهت المقاطعة التي قادتها السعودية ضد قطر وبمشاركة البحرين والامارات ومصر قبل سنة، بعد 3 أعوام من التوتر حيث اتهمت السعودية وحلفاؤها قطر بدعم الارهاب وضرب استقرار المنطقة في حين كانت قطر تنفي كل الاتهامات وتقول بأنها مسيسة وهدفها سلب الدوحة قرارها السيادي.

روابط ذات صلة

ولي العهد السعودي يلتقي وزير خارجية قطر بنيوم

قطر: سكن مؤقت للقادمين عبر رحلات الإجلاء من كابول

قطر تعلن بدء الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي مع اليابان

أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الوضع في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..سفينة كسر الحصار خنجر في خاصرة اميركا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-08-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-08-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-08-2021

بانوراما.. منح الثقة لحكومة رئيسي، وهدنة درعا البلد

السعودية وقطر يوقعان برتوكول إنشاء مجلس تنسيق مشترك