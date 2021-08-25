السعودية وقطر يوقعان برتوكول إنشاء مجلس تنسيق مشترك

العالم - قطر

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الدولة السعودي ووزير الخارجية السعودي بالنيابة، مساعد بن محمد العيبان، التقى بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة نيوم.

ووقع الجانبان خلال اللقاء محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

​وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى، الشهر الماضي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة.

وانتهت المقاطعة التي قادتها السعودية ضد قطر وبمشاركة البحرين والامارات ومصر قبل سنة، بعد 3 أعوام من التوتر حيث اتهمت السعودية وحلفاؤها قطر بدعم الارهاب وضرب استقرار المنطقة في حين كانت قطر تنفي كل الاتهامات وتقول بأنها مسيسة وهدفها سلب الدوحة قرارها السيادي.