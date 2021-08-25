الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-08-2021

الأربعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-08-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-08-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-08-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..سفينة كسر الحصار خنجر في خاصرة اميركا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-08-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-08-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-08-2021

بانوراما.. منح الثقة لحكومة رئيسي، وهدنة درعا البلد

السعودية وقطر يوقعان برتوكول إنشاء مجلس تنسيق مشترك