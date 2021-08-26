وزراء خارجية روسيا والكويت واليمن يهنئون عبداللهيان 

العالم - ايران

وكتب "لافروف" الى نظيره الايراني الجديد : انني اعرب ارتياحي واكنّ احترامي للعلاقات الرفيعة واواصر الشراكة القائمة بين ايران وروسيا، وعلى يقين بانكم ترغبون في المضي على نهج تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واضاف : طوال فترة حضوركم في منصب نائب وزير الخارجية والمساعد الخاص لرئيس البرلمان في الشؤون الدولية، قدمتم كافة الدعم الى هذا المسار.

واكد وزير الخارجية الروسي في برقية التهنئة الى امير عبداللهيان، على "الجهود المشتركة والوثيقة بهدف ترسيخ مزيد من التعامل بين موسكو وطهران؛ وبما يصب في مصلحة الشعبين الروسي والايراني الصديقين وتعزيز التعاون والسلام والامن في المجتمع الدولي".

وزير الخارجية الكويتي يهنئ نظيره الايراني الجديد

بدوره هنأ وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح نظيره الايراني الجديد حسين امير عبداللهيان لمناسبة نيله الثقة من مجلس الشورى الاسلامي.

ودعا وزير الخارجية الكويتي، خلال اتصال هاتفي أجراه الاربعاء مع عبداللهيان، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ، فضلا عن تطوير التعاون على المستوى الإقليمي.

ونقل وزير الخارجية الكويتي، في هذا الاتصال الهاتفي، التحيات الحارة من أمير الكويت لكبار المسؤولين الايرانيين.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الايراني الجديد عن شكره لنظيره الكويتي، مؤكدا على سياسة حسن الجوار وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تضع أية قيود على توسيع التعاون مع جيرانها في الخليج الفارسي وتولي أهمية خاصة لتعميق العلاقات مع الكويت.

ونال حسين أمير عبداللهيان ثقة نواب مجلس الشورى الاسلامي في اجتماعهم يوم الاربعاء لتولي منصب وزير الخارجية بأغلبية 270 صوتا مقابل 10 اصوات معارضة وامتناع 6 عن التصويت.

برقیة تهنئة من وزير الخارجية اليمني لنظيره الايراني

هذا و تلقى وزير الخارجية الايراني الجديد حسين امير عبداللهيان برقية تهنئة من وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبدالله، لمناسبة حصوله على ثقة مجلس الشورى الاسلامي لمنصب وزير الخارجية.

وأعرب الوزير هشام شرف، في البرقية عن استعداد وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني، تعزيز التواصل مع وزارة الخارجية الإيرانية، لتطوير مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين والدفع بها إلى آفاق أوسع.

كما وجه وزير الخارجية اليمني دعوة رسمية للوزير الإيراني، لزيارة الجمهورية اليمنية في الوقت الذي يتم التوافق عليه عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية المتعارف عليها.