الجهاد: رسالة جماهير غزة هي أن الحصار لن يوقف زحف الثائرين

العالم - فلسطين

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل غاز مسيلة للدموع، تجاه عشرات المتظاهرين الذين احتشدوا على مقربة من السياج الأمني الفاصل بالتزامن مع انعقاد مهرجان شعبي رافض للحصار والتهويد.

وأكدت وزارة الصحة إصابة 14 مواطنًا منهم 5 بالرصاص الحي وحالتهم متوسطة، و2 بالأعيرة المطاطية و7 بقنابل الغاز بحالة طفيفة.

واشتركت طائرات مسيرة للاحتلال في إلقاء قنابل الغاز تجاه المتظاهرين ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وشارك آلاف الفلسطينيين، في مهرجان جماهيري حاشد نظمته الفصائل الفلسطينية شرقي خان يونس، تحت عنوان "سيف القدس لن يغمد".



وتخلل المهرجان العديد من الفقرات والكلمات والفعاليات الفنية.

وأكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، خلال كلمة له في المهرجان: "هناك توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية".

وأضاف: "نحن شعب حرّ واحد وسنواصل جهادنا ونضالنا مع استمرار المقاومة، وعلى العدو أن يوقف كل أشكال المماطلة والتسويف"، كاشفا أن رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، نقل إلى القيادة المصرية هذه الرسالة.

وتابع مخاطبا الاحتلال: "لا مستقبل لكم في أرض فلسطين، وسترحلون قريبًا عن أرضنا".

وأكد الهندي أن كل قوة الاحتلال وحلفائه، "لا يمكن أن يردعوا طفلًا من أطفال فلسطين".

وقال: "لا يمكن للعدو أن ينعم بالهدوء وهو يمنع عن غزة الدواء والغذاء، وشعبنا اليوم موحد خلف المقاومة، والمقاومة موحدة خلف الشعب".

وأضاف: "نحن لا نلتفت لتهديدات العدو وتفاهاته، فنحن شعب لا يهاب العدو".

كما وجه الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، التحية لجماهير خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، والذين خرجوا للتأكيد على إصرار الشعب الفلسطيني على إبقاء جذوة المقاومة متقدة في وجه العدو، وعلى انتزاع حقوقهم وكسر الحصار الظالم.



وقال سلمي في تصريح صحفي، الأربعاء: رسالة الجماهير اليوم أن إرهاب الحصار لن يوقف زحف الثائرين لأجل الحرية والكرامة".



وأكد أن جماهير الشعب الفلسطيني لن تتخلى عن نهجها المقاوم مهما كلّف ذلك من ثمن.



وأضاف سلمي بالقول: الحصار سينتهي والاحتلال إلى زوال ، والمقاومة ماضية بإذن الله حتى تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني كاملة".



ودعا الناطق باسم الجهاد بالرحمة لشهداء فلسطين الذين كان آخرهم الشهيد أسامة دعيج الذي ارتقى اليوم متأثراً بجراحه ، وبالشفاء لكل جريح ومصاب، وبالحريّة لكل الأسرى.