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الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقا في أحراج بلدة بئر عجم السورية

الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقا في أحراج بلدة بئر عجم السورية
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بافتعال حريقاُ في أحراج بلدة بئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي الغربي وقد تمكن عناصر فوج الإطفاء بالتعاون مع عناصر دائرة الحراج بمديرية الزراعة في المحافظة من إخماده.

العالم - سوريا

وذكر مراسل سانا بالقنيطرة أن الحريق نشب بعد منتصف الليل جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة أدت إلى اشتعال النيران في الأراضي الحراجية المحاذية لمنطقة فض الاشتباك بالقرب من السلك الشائك الإطفائي.

محمد السامية رئيس سرية الإطفاء في فوج أطفاء القنيطرة أوضح أن الحريق طال مساحة تقدر بـ 8 دونمات من الأراضي الحراجية الواقعة إلى الشرق من الشريط الشائك في البلدة.

وأشار السامية إلى أن سرعة الاستجابة من قبل عناصر الإطفاء ودائرة الحراج ساهمت في إخماد النيران والحد من اتساع الحريق لافتا إلى أن قوات الاحتلال تتعمد في مثل هذه الأوقات افتعال الحرائق على طول خط وقف إطلاق النار الأمر الذي يلحق الضرر بالبيئة والأشجار الحراجية.

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الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقا في أحراج بلدة بئر عجم السورية

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