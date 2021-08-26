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الدفاع التركية تعلن البدء بسحب قواتها من أفغانستان

الدفاع التركية تعلن البدء بسحب قواتها من أفغانستان
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء عملية إجلاء قواتها من أفغانستان "بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة".

العالم-تركيا

وقالت الوزارة في بيان أمس الاربعاء إن "القوات المسلحة تعود إلى وطننا بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح".

وأضافت أنه "تم إجلاء 1129 مواطنا مدنيا بطائراتنا العسكرية من أفغانستان".

من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لا تزال مهتمة بلعب دور في أفغانستان،وترك قنوات الاتصال مفتوحة مع قادة طالبان.

واضاف أنّ انقرة ستواصل الحوار مع جميع الأطرافِ الأفغانية بهدفِ تحقيقِ الاستقرار في أفغانستان.

وتأتي خطوة وزارة الدفاع التركية تزامنا مع تأكيد "طالبان" الأفغانية على ضرورة انسحاب القوات التركية من كابل بحلول نهاية مهلة 31 أغسطس المحددة لمغادرة القوات الأجنبية.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين تركيين في وقت سابق من الامس أن "طالبان" طلبت أيضا من تركيا دعما فنيا لتشغيل مطار العاصمة كابل، بعد رحيل القوات الأجنبية.

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